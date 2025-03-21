Kocaelispor’dan Karaborsa Uyarısı Geldi

KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında gerçekleşecek olan Kocaelispor ve Sakaryaspor karşılaşmasının biletlerinin büyük çoğunluğunun tükendiği bildirildi. Kocaelispor Kulübü, biletlerin karaborsada satılması konusunda taraftarlarını uyardı. Lider Kocaelispor, evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Taraftarların maça gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerin biletleri tükendi.

KULÜPTEN KARABORSA UYARISI

Kocaelispor Kulübü, yaptığı açıklamada, “Sakaryaspor ile oynayacağımız lig müsabakası için satışa sunulan müsabaka biletleri maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerinin biletleri taraftarlarımızdan gelen yoğun ilgiyle birlikte tükenmiştir. Bahse konu tribünlerde satışa çıkarılan tüm biletleri tüketen arma sevdalısı taraftarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.” ifadelerini kullandı. Ancak kulüp, bilet bulmakta zorlanan bazı taraftarların fırsatçılar tarafından dolandırıldığını belirtti. Yapılan şikayetlere göre, bu kişiler, tükenen biletleri sosyal medya üzerinden fahiş fiyatlarla satıyor.

KULÜP GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYOR

Kocaelispor Kulübü, bu durumu önlemek için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak dolandırıcıların tespit edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Taraftarlara çağrıda bulunarak, “Değerli taraftarlarımızdan talebimiz; bu nevi paylaşımlara rastlandığında ya da tarafınıza ihbar edildiğinde ivedilikle bu kişilerin tespit edilmesi adına satış yapan sosyal medya hesabının fotoğraflanıp kulübümüze ait ebilet@kocaelispor.com.tr e-posta adresine yapılacak bir ileti ile tarafımıza bildirilmesidir.” denildi.