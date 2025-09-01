Kocaelispor, Darko Churlinov ile anlaştı

KOCAELİSPOR’UN YENİ TRANSFERİ DARKO CHURLINOV

Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Darko Churlinov ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Futbolcunun Premier Lig takımlarından Burnley ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Darko Churlinov, Kocaeli’ye gelerek Körfez Burunga Tesisleri’nde, kulübün başkanı Recep Durul’un katılımıyla yeşil-siyah renklere imza attı.

TRANSFER AÇIKLAMASI VE İLK İZLENİMLER

Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Churlinov. İngiltere Futbol Federasyonu’na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov’un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır” denildi. Geçen sezonu kiralık olarak Polonya’nın Jagiellonia Bialystok takımında geçiren Churlinov, 26 lig maçında 21 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve 5 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.