Haberler

Kocaelispor, Darko Churlinov ile anlaştı

KOCAELİSPOR’UN YENİ TRANSFERİ DARKO CHURLINOV

Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Darko Churlinov ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Futbolcunun Premier Lig takımlarından Burnley ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Darko Churlinov, Kocaeli’ye gelerek Körfez Burunga Tesisleri’nde, kulübün başkanı Recep Durul’un katılımıyla yeşil-siyah renklere imza attı.

TRANSFER AÇIKLAMASI VE İLK İZLENİMLER

Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Churlinov. İngiltere Futbol Federasyonu’na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov’un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır” denildi. Geçen sezonu kiralık olarak Polonya’nın Jagiellonia Bialystok takımında geçiren Churlinov, 26 lig maçında 21 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve 5 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Haberler

Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.