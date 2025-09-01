Kocaelispor, Darko Churlinov’u Kattı

KADRO GÜÇLENİYOR

Trendyol Süper Lig’de transfer işlemlerini sürdüren Kocaelispor, kadrosunu Kuzey Makedonyalı milli kanat oyuncusu Darko Churlinov ile güçlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Kocaelispor, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İngiltere Futbol Federasyonu’na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov’un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadesine yer verdi.

Kariyerine Kuzey Makedonya’da başlayan Churlinov, Köln altyapısında futbola devam etti. Stuttgart, Schalke 04, Burnley ve Jagiellonia Bialystok gibi takımlarda forma giyen oyuncu, geçtiğimiz sezon Polonya Süper Ligi Ekstraklasa’da Bialystok ekibinde kiralık olarak yer aldı. Darko Churlinov, 16 yaşında ilk kez Makedonya milli takım forması giydi. Farklı hücum mevkiilerinde görev alabilen Churlinov, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimine de sahip.