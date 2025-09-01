Haberler

Kocaelispor, Darko Churlinov’u Kattı

KADRO GÜÇLENİYOR

Trendyol Süper Lig’de transfer işlemlerini sürdüren Kocaelispor, kadrosunu Kuzey Makedonyalı milli kanat oyuncusu Darko Churlinov ile güçlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Kocaelispor, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İngiltere Futbol Federasyonu’na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov’un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadesine yer verdi.

Kariyerine Kuzey Makedonya’da başlayan Churlinov, Köln altyapısında futbola devam etti. Stuttgart, Schalke 04, Burnley ve Jagiellonia Bialystok gibi takımlarda forma giyen oyuncu, geçtiğimiz sezon Polonya Süper Ligi Ekstraklasa’da Bialystok ekibinde kiralık olarak yer aldı. Darko Churlinov, 16 yaşında ilk kez Makedonya milli takım forması giydi. Farklı hücum mevkiilerinde görev alabilen Churlinov, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimine de sahip.

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

