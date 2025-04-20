Kocaelispor, Esenler Erokspor’a 3-1 Yenildi

KOCAELİSPOR’UN DEPLASMANDAKİ MAĞLUBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’a 3-1 yenildi. Maçın heyecanı, 13. dakikada sağ tarafta Furkan Orak’ın arka direğe yaptığı ortayla başladı. Kayode, bu ortayı kafa vuruşuyla değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 37. dakikasında Samet Yalçın’ın savunma arkasına attığı pas sonrası Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Ekrem müdahale ederek Oğulcan’ı düşürdü. Hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi. 40. dakikada, penaltıyı kullanan Oğulcan’ın yerden sağ tarafa yaptığı vuruş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

HAKİMİYETİN DÖNÜM NOKTALARI

75. dakikada, Furkan Orak’ın sağ taraftan yaptığı ortada, Pinchi güzel bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Esenler Erokspor’u 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada, Junior Fernandes’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, uzak köşeye plase vuruşuyla ağlarla buluştu ve skoru 3-1 yaptı.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta hakemler Cihan Aydın, Yusuf Susuz ve Oğuzhan Kocaçoban görev aldı. Esenler Erokspor’da kaleci Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert (Anıl Yaşar dk. 90+2), Nzaba, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Pinchi dk. 66), Tugay Kacar (Laine dk. 90+2), Jack, Kayode (Ertuğrul Furat dk. 88) ve Fernandes (Catakovic dk. 88) sahada yer aldı.

Kocaelispor ise, Batuhan Şen, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 81), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 80), Pedrinho, Rivas (Barış Alıcı dk. 16), Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 80), Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Mendes ve Oğulcan Çağlayan ile maça çıktı.

Goller, Kayode (dk. 13), Pinchi (dk. 75), Fernandes (dk. 87) (Esenler Erokspor) ve Oğulcan Çağlayan (dk. 40 pen.) (Kocaelispor) tarafından atıldı. Sarı kartlar ise, Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor) ile Ahmet Oğuz (Kocaelispor) tarafından görüldü.