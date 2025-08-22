Kocaelispor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Kocaelispor Fenerbahçe İle Karşılaşıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın akşam saat 21.30’da Fenerbahçe ile deplasmanda mücadele edecek. Yeşil-siyahlı taraftarlar için stadyumda, deplasman tribününde kapasitelerin yüzde 5’ine denk gelen, 2 bin 250 bilet ayrıldı. Bugün satışa sunulan biletler 1.235 liradan satılmaya başlandı ve kişi başına yalnızca bir bilet alma imkanı olmasına rağmen, tüm biletler 3 dakika içinde tükendi.

Tarihsel Rekabetin Devamı

Süper Lig’e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor, Fenerbahçe ile toplamda 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın lig tarihinde gerçekleştirdiği 40 karşılaşmada, Fenerbahçe 20 galibiyet ile önde bulunuyor. Kocaelispor ise 7 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Aralarında yapılan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İstatistiklere göre, Fenerbahçe toplamda 71 gol atarken, Kocaelispor 32 golle yanıt verdi.