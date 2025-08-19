Kocaelispor, Fenerbahçe’ye cesaretle karşı çıkacak

Fenerbahçe Maçına Hazırlık Süreci

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan liderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. İnan, “Cesaretli oynayacağız. Puan ya da puanlar almak için mücadele edeceğiz” ifadesinde bulundu. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnan, takımın durumunu ve hedeflerini de paylaşarak, “Takımım şu anda her şeyiyle yüzde 50 diyebilirim. Uzun yıllar sonra Süper Lig’deyiz. İlk 2 maçta oyuncularımız ve camiamız güçlü bir imaj oluşturdu. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Takım Hakkında Değerlendirmeler

Yeni oyuncuların kadroya katılmasıyla beraber tam anlamıyla hazır olacaklarını vurgulayan İnan, “Harcama limitlerimiz var. Bazı mevkilerde eksikliklerimiz mevcut. Ama yeni oyuncular geldikten sonra kesinlikle yüzde yüz hazır hale geleceğiz. Bu transfer süreci zorlu bir iş ve ben bu konuda kendime güveniyorum. İstediğim takımı mutlaka kuracağım.” şeklinde konuştu. Ayrıca Ahmet Sagat ve Samet Yalçın’ın durumuna da değinen İnan, yönetimin kararları doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.

Karol Linetty’nin Durumu

Son transfer Karol Linetty ile yaptığı toplantıya da atıfta bulunan İnan, “Karol, bizimle birlikte olmak istiyor. Ancak fiziksel açıdan sağlıklı değilse risk almak istemiyorum. Şu anki durumu gösteriyor ki maça bizimle olmayı çok arzuluyor” açıklamasını yaptı.

Taraftar Desteği Hakkında

Selçuk İnan, taraftarın Samsunspor maçından sonra takımı alkışlamasının kendisini çok etkilediğini ifade etti. İnan, “Bu taraftarın bize sahip çıkması çok hırslandırıyor. Elbet maçları kazanacağız. Taraftarın desteği sorumluluğumuzu artırıyor” dedi. Bu durum, hem oyuncuları hem de teknik ekibi motivasyon açısından olumlu etkiliyor.

Fenerbahçe ile Mücadeleye Hazırlık

Fenerbahçe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, “Motivasyonumuz üst düzeyde. Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım. Oraya galibiyet almak için gideceğiz” dedi. Takımın hazırlık sürecinin fiziksel ve mental boyutlarına da dikkat çeken İnan, her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Transfer Süreci Üzerine Düşünceler

Transfer sürecinin zorluğuna da değinen İnan, “Bu noktada biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Oyuncuları istediğimiz şartlarda buraya getirmek kolay olmuyor. Bu sadece bizim için değil, Türkiye’deki birçok takım için geçerli” diye konuştu. Ozan Tufan’ın transferi hakkında ise İnan, “Ozan’ı takımda tabii ki görmek isterim. Ancak öncelikle onun isteği çok önemli” ifadelerine yer verdi.