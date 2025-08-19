Kocaelispor, Fenerbahçe’ye karşı hazırlık yapıyor

KOCAELİSPOR HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Kocaelispor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe, çok önemli oyunculardan oluşan büyük bir camia. Fenerbahçe’nin kendi sahasında mağlup edilmesi kolay değil. Eğer kazanırsak, bu tarihimizde bir ilk olacak. Bu durum oyuncularımı ve beni daha da motive edebilir. Mücadelemizi vereceğiz ve puan ya da puanlar almak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

ANTRANMANLAR SÜRÜYOR

Kocaelispor, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım, bu maç hazırlıklarına Körfez Burunga Tesisleri’nde taraftara açık bir antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi Selçuk İnan, Beşiktaş’tan yeni transfer olan kanat oyuncusu Can Keleş ve Güney Amerikalı sağ bek Anfernee Dijksteel ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FABRİKA AYARLARINA DÖNEBİLMEK ZOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yeni takım yaratmanın zorluğuna değinerek, “Harcama limitlerimiz var, sıkıntılarımız var. Mevkisel eksikliklerimiz var. Bunların bir araya gelmesi ve saha çalışmalarını yürütmek kolay olmuyor. Yeni oyuncularımızı bekliyoruz. Transfer süreci devam ediyor, yeni takım oluşturmak zor. İstediğim takımı kuracağım, buna inanıyorum” diye belirtti.

SAMET YALÇIN KONUSU

Kocaelispor’da yolların ayrılma ihtimali yüksek olan Samet Yalçın hakkında da konuşan İnan, “Bu yönetimsel bir karar. Samet için teklifler var ama şu anda bizim için önemli bir oyuncu. Onun gitmesini istemediğimi başkanımızla paylaştım. Şu an için Samet bizimle” dedi.

KAROL LINETTY’NİN DURUMU

Torino’dan transfer edilen Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty’in fiziksel durumu hakkında açıklama yapan İnan, “Bizimle beraber olmak istiyor. Evet çok güzel ama fiziksel açıdan hazır değilse, riske giremeyebilirim. Oyuncunun isteği bizim için önemli” şeklinde ifadelerde bulundu.

MOTİVASYON YÜKSEK

Fenerbahçe mücadelesinin önemine değinen Selçuk İnan, “Ben buraya geldiğim günden beri söylediğim bir şey var; ‘Kocaelispor, herkesi yenebilecek bir takım’. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe’yi kendi sahasında mağlup etmek zor ama ortaya koyacağımız mücadeleyle puan ya da puanlar almak için çalışacağız” dedi.

TRANSFER RİSKLERİ

Ozan Tufan transferi ve mevcut durum hakkında düşünen İnan, “Ozan’ı takımımda görmek isterim ama şartların oluşması gerekiyor” diyerek olası bir transfer durumu hakkında bilgi verdi.

CAN KELEŞ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kocaelispor’un yeni transferi Can Keleş, “Önce kalmayı düşündüm, fakat hocaya bu projeyi çok beğendiğimi söyledim. Takım olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak için savaşacağız” dedi.

ANFERNEE DIJKSTEEL: HERKES OYUNA HAZIR

Takım arkadaşlarıyla moral olarak iyi durumdayız diyen Anfernee Dijksteel ise, “Herkes bu maça odaklı. Biz de iyi bir şeyler başarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. Antrenman, Selçuk İnan yönetiminde top ile yapılan ısınma hareketleriyle başladı ve ekip taraftarlarının destek tezahüratları eşliğinde yarım sahada devam etti.