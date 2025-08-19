Kocaelispor, Fenerbahçe’ye karşı mücadele edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig’de güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarının devam ettiğini, bazı oyuncuların geleceğini ve bazı oyuncuların gidebileceğini belirtti. İyi bir ekip kurmanın zaman aldığını söyleyen İnan, bunun yanı sıra ekiplerinin güçleneceğini ifade etti. Zor bir ligde mücadele ettiklerini belli eden İnan, ilk iki maçta “Bu ligde varız.” dediklerini ekledi. Üst düzey iki maçta puan alamamanın kendisini üzdüğünü belirten İnan, taraftarın desteklerinin ise motivasyon sağladığına dikkati çekerek, “Futbol böyle bir oyun. İyi oynasanız da bazen karşılığını alamıyorsunuz ama bu böyle devam etmeyecek. Taraftarlarımızın sevgisine karşılık vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Selçuk İnan, “Buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var, Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım, bir camia. Gideceğiz, maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe’nin kendi stadında onları mağlup etmek kolay değil. Eğer kazanırsak yanılmıyorsam bu tarihimizde bir ilk olacak. Bu, oyuncularımı ve beni ayrıca motive edebilir. Biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapıp, oradan puan ya da puanlar alacağız inşallah.” dedi. Maçın öneminin farkında olduklarını ifade eden İnan, oyuncularını fiziksel ve mental olarak hazırladığını kaydetti.

OZAN TUFAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bir gazetecinin Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan’ın transfer söylentileri üzerine Selçuk İnan, Ozan’ı tanıdığını ve takımında görmek istediğini belirtti. İnan, “Şu an Trabzonspor’un futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil ama şartlar oluşursa takımımda tabii ki görmek isterim. Ama önce oyuncu isteyecek, ondan sonra da anlaşma olursa takımda görmek isterim.” yanıtını verdi. Kocaelispor’un harcama limitleri konusundaki sıkıntılara da değinen İnan, Türkiye Futbol Federasyonunun yüzde 10’luk iyileştirme yapmasının transfer konusunda ellerini rahatlatabileceğini ekledi.

HAZIRLIK VE MOTİVASYON

Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, takımın Samsunspor maçında iyi oynadığını ama mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu aktardı. Dijksteel, antrenmanlara devam ettiklerini ve Fenerbahçe maçı için iyi hazırlandıklarını söyledi. Dijksteel, “Asıl mevkim sağ bek ama hocamız stoper oynamamı söylerse tabii ki onu yapacağım.” dedi. Kocaeli’de bulunmaktan ve taraftar desteğinden memnun olduğunu vurgulayan Dijksteel, “Burada güzel vakit geçirdiğimi arkadaşlarımla ya da ailemle konuştuğumda söylüyorum. Türkiye’de uzun yıllar forma giymem gerekirse ya da futbolu burada bırakacak noktaya gelirsem, bunun benim için sorun olmayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

CAN KELEŞ’İN GÖRÜŞLERİ

Beşiktaş’tan kiralık olarak gelen Can Keleş, takıma adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini belirtti. Kocaelispor’a transfer sürecini değerlendiren Can, “Süreci sosyal medya üzerinden takip edenler oldu. Çok fazla teklif vardı, önceleri kulübümde kalmayı düşünüyordum ancak Kocaelispor ile görüştükten sonra hocama bir söz verdim, ‘Ayrılırsam buraya geleceğim.’ dedim. Başkanın sunduğu proje de hoşuma gitti ve bu adımı attım.” şeklinde konuştu. Can, Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini de, “Fenerbahçe büyük bir kulüp ama biz de büyük bir camiayız. 90 dakika boyunca sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşacağız ve kazanmak için orada olacağız.” ifadeleriyle dile getirdi. Açıklamaların ardından Kocaelispor, top sürme, istasyon, kontrol ve pas çalışmaları yaptı. Ahmet Oğuz ise takımdan ayrı koşu yaptı.