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Kocaelispor, Henry Onyekuru’yu Transfer Ediyor

KOCELİSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU VE TRANSFER HEDEFLERİ

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de sezonun sona ermesine 3 hafta kalmışken şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti ve Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor ve transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

ONYEKURU’NUN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Demokrat Kocaeli’nde yer alan habere göre, Kocaelispor yönetimi şu anda Suudi Arabistan takımlarından Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Sezon sonu Al-Fayha ile sözleşmesi bitecek olan Onyekuru’nun Kocaelispor’a imza atmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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