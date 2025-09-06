Kocaelispor Hrvoje Smolcic’i Kiraladı

KIRALAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaelispor, Eintracht Frankfurt’un Hırvat savunmacısı Hrvoje Smolcic’i kiralayarak dış transferdeki son hamlelerini gerçekleştiriyor. Trendyol Süper Lig’de savunma hattındaki eksiklikleri gidermek amacıyla hızlı bir şekilde hareket eden Kocaelispor, stoper Mateusz Wieteska’nın yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından savunma takviyelerini artırdı.

Kulübün yaptığı açıklamada, “Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” denildi.

1.85 boyundaki Hırvat futbolcu, sol bek pozisyonunda da oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon kiralık olarak LASK takımında formasını giyen Smolcic, Bundesliga’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde tecrübe sahibi. Son sezonda 33 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı veren Smolcic, yeni kulübünde de etkili bir performans göstermeyi hedefliyor.