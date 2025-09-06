Haberler

Kocaelispor, Hrvoje Smolcic’i Kiraladı

KOCAELİSPOR HRVOJE SMOLCİC İLE ANLAŞTI

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic’i kadrosuna kiralık olarak kattı. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya platformunda yaptığı duyuruda, 25 yaşındaki stoperin Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımından 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

SMOLCİC’E HOŞGELDİN MESAJI

Kocaelispor, paylaşımında “Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic” ifadelerine yer verdi. Bu transfer, kulübün savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

