Kocaelispor Hrvoje Smolcic’i Kiraladı

KOCAELİSPOR, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Kocaelispor, 25 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu Hrvoje Smolcic’i 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlı kulübün yaptığı açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

AVUSTURYA LİGİ’NDE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

2024-2025 sezonunda Avusturya Bundesliga Ligi’nde Lask formasını giymiş olan Smolcic, 33 maçın 29’unda ilk 11’de görev aldı ve 3 gol katkısında bulundu. Bu performansıyla kulüp için önemli bir seçenek haline gelen Smolcic, Kocaelispor’un defans hattına güç katmayı hedefliyor.