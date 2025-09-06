Haberler

Kocaelispor Hrvoje Smolcic’i Kiraladı

KOCAELİSPOR, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Kocaelispor, 25 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu Hrvoje Smolcic’i 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlı kulübün yaptığı açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

AVUSTURYA LİGİ’NDE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

2024-2025 sezonunda Avusturya Bundesliga Ligi’nde Lask formasını giymiş olan Smolcic, 33 maçın 29’unda ilk 11’de görev aldı ve 3 gol katkısında bulundu. Bu performansıyla kulüp için önemli bir seçenek haline gelen Smolcic, Kocaelispor’un defans hattına güç katmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Haberler

Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.