Kocaelispor İçin Kritik Derbi Öncesi Açıklama

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçı öncesi heyecanını paylaştı. “Benim için de heyecanlı ve güzel bir karşılaşma olacak. Kazanarak hem kendimizi hem de şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçip camiamızı sevince boğabiliriz” dedi. Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Sakaryaspor’u konuk edecek. Takım, maç öncesi akşam antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR DERBİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir, Sakaryaspor maçına dikkat çekerek, “Milli takımdaki oyuncularımızın gelmesiyle idmanlarda tam kadro çalışacağız. Sakaryaspor maçı şampiyonluğumuz ve her şey için önemli bir maç. Ezeli rekabet için şehrimiz ve camiamız için önemli bir derbi.” Zorlu bir derbi yaşayacaklarını belirten Taşdemir, “Kazanarak hem kendimizi hem de şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçip camiamızı sevince boğabiliriz” şeklinde konuştu.

TARAFTAR VE TAKIM BİR ARADA

Sakaryaspor maçı öncesinde kazanma arzularını dile getiren Taşdemir, “Teknik heyet, oyuncular, şehrimiz ve taraftarımız bu maçı kazanmayı istiyoruz. Tahriklere kapılmadan sadece anı ve maçı yaşayalım. Kazanmak için bizler sahada, taraftarlarımız tribünde bir şeyler yapalım.” dedi. Kalan yedi maçın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Taşdemir, “Bu maça yoğunlaşıp, kaygıdan uzak durarak, olaylara sebebiyet vermeden maçımızı bitirelim.” ifadelerini kullandı.

ÜMİTSİZLİK YERİNE GÜVEN

Sezon sonunda şampiyon olma hedeflerine değinen Taşdemir, “Şu an herkesin son beş maçta 5 beraberlik olduğunu söylemesi dikkat çekiyor, ama bizim 3. ile 9 puan farkımız var. Şehirde bazı kesimlerde ümitsizlik hissediyorum ama ümitsizliğe kapılacak bir durum yok.” dedi. 8 önemli maçları olduğunu dile getiren Taşdemir, her puanın değerli olduğunu ve takımın Süper Lig hasretini gidermek için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

SAKATLIKLAR VE HAZIRLIK

Oyuncuların sakatlık durumları hakkında da bilgi veren Taşdemir, Mendes’in milli takımdan döndüğünü ve ufak tefek sıkıntıların, maç gününe kadar giderileceğini belirtti. Taşdemir ayrıca, Rivas ve Caner’i deneyeceklerini ve en azından birini takımla birlikte bulunduracaklarını ifade etti.