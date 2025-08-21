Kocaelispor İçin Tramvay Hatları Açıldı

KOCAELİ STADYUMU’NA ULAŞIMDA YENİ İSTASYONLAR

Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı sağlayacak olan tramvay hattının iki yeni istasyonu faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, vatman koltuğuna oturarak bu istasyonların test sürüşünü gerçekleştirdi. Baraçlı, projenin tamamlanma aşamasına ulaştığını vurgulayarak, “İnşallah, hattımızı tamamlayarak 14 Ekim’deki milli maça yetiştireceğiz.” dedi.

TOPLU TAŞIMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Baraçlı, tramvay hattının kapsamını genişleterek toplu taşıma kültürünü tüm şehre yaymayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda, “Hizmet kalitesini de artırma hedefindeyiz” sözleriyle bu kültürü yaygınlaştırmanın önemini vurguladı. Yeni açılan istasyonlarla birlikte hat uzunluğunun gidiş-dönüş toplamda 35 kilometreye çıkacağını ifade eden Baraçlı, yolcu kapasitelerinin de artırılacağını sözlerine ekledi.

GÜNDE 20 BİN YOLCU TAŞINACAK

Baraçlı, bu hattın günde 20 bin yolcu taşımasını beklediklerini aktararak, 6 duraktan oluşacak tramvay hattının tüm istasyonları açılana kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Bu hizmetin başlangıcı, bölgedeki ulaşım durumu açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.