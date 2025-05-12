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Kocaelispor, İsmet Taşdemir’le ayrıldı

Kocaelispor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yeniden Yola Ayrıldı

Trendyol Süper Lig’e yeniden yükselen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile olan işbirliğini sonlandırdı. Kulübün sosyal medya platformundan paylaşılan bilgiye göre, “Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, “Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. Taşdemir, Kocaeli temsilcisinin Trendyol 1. Lig’de oynadığı son hafta maçının ardından takımın başındaki son görevini yerine getirdiğini ve kupa töreninin akabinde herkese veda edeceğini duyurmuştu.

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