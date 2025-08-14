Haberler

Kocaelispor, Karol Linetty ile Anlaştı

KOCAELİSPOR, YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kocaelispor, son dönemlerde İtalya Serie A takımlarından Torino’da mücadele eden Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor, önceki gün Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar kiralanan kanat oyuncusu Can Keleş’in ardından, daha önce prensip anlaşmasına varılan Karol Linetty ile de sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sözleşmeyi imzaladı. Kocaelispor Kulübü, transferle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”

KAROL LINETTY’NİN KARIYERİ VE PERFORMANSI

Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Karol Linetty, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A’da Torino formasıyla 30 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Polonya’da Lech Poznan’da başlayan Linetty, ardından İtalya’da Sampdoria ve Torino takımlarında oynadı. Kocaelispor, genç ve yetenekli oyuncularla birlikte tecrübeli isimlerle de kadrosunu zenginleştirerek, ligdeki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

