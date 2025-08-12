Kocaelispor, Karol Linetty ile anlaştı

KAROL LINETTY ANLAŞMASI TAMAMLANDI

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kapsamında orta saha oyuncusu Karol Linetty ile anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş’tan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş’i de kadrosuna katma hazırlığında. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e Trabzonspor karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle başladı ve transfer çalışmalarına devam ediyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DİLE GETİRDİ

Takımın teknik direktörü Selçuk İnan, harcama limitleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve 3 bölgede oyuncu ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Ancak, bu koşullar altında kısıtlı sayıda transfer yapabileceklerini ifade etti. Kocaelispor, yarın sağlık kontrolünden geçmek için şehre gelecek olan 30 yaşındaki Polonyalı milli orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol anlaşması gerçekleştirdi.

Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir.” denildi. Torino’da son olarak forma giyen Karol Linetty, sağlık kontrolünden geçmesi durumunda 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

CAN KELEŞ TRANSFERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl Kasımpaşa’da kiralık olarak görev alan Beşiktaş’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş’in de sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor’a katılmak üzere olduğu öğrenildi. Kocaelispor’un transfer çalışmaları, sezon ilerledikçe hız kesmeden sürüyor.