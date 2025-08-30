Kocaelispor, Kayserispor ile 1-1 berabere

KOCAELİSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN’A GÖRE MAÇIN TAHMİNİ ZORDU

Kocaelispor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın zor geçeceğini önceden tahmin ettiğini belirtti. İnan, “Bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Oyuncuların hakkını yemeyeceğim; fazlasıyla maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik. Buna rağmen, futbol sahalarında ender görülen bir goldü. Kayserisporlu oyuncuyu da tebrik ediyorum. Kayserisporlu futbolcunun attığı golden sonra takımın kısa zamanda reaksiyon göstermesi ve puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu” dedi.

KAZANMA HEDEFİNE YAKLAŞMAKTA ZORLUK YAŞIYORUZ

Maç boyunca taraftarlarının desteğini hissettiklerini sözlerine ekleyen İnan, “Galibiyet için çok odaklanmıştık; taraftarlarımızla, şehirle beraber. Takımım adına bu maçta üç puan hediye edemediğimiz için üzgün ve mahcup hissediyoruz. Kazanmak için çok yakındık fakat sadece bir puan alabildik” ifadesini kullandı. Üretkenlik açısından bazı zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken İnan, “Yeni bir takım olduk, oyuncular birbirini kısa süredir tanıyor. Bu ligdeki bazı takımlar pozisyon bulma konusunda daha iyi durumda. Bizim için bu kolay olmayacak” şeklinde konuştu.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MARKUS GİSDOL: GOL YARATMAKTA ZORLANDIK

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ise, maçın beklenen yoğunlukta geçtiğini belirtti. Gisdol, “İki takım da ciddi anlamda gol yaratacak pozisyonlar bulamadı. 60’ıncı dakikadan sonra galibiyet aramak adına daha fazla zorlandık fakat maçı kazanmak için gereken golü bulamadık. Rakibimiz beraberlik golünü atmayı başardı; bu bizim için hoş bir durum değil. Milli takım arasına giriyoruz ve bu süreçte takımımıza yeni oyuncular eklenmesini umuyorum” dedi.