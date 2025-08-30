Kocaelispor, Kayserispor’la 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor ile karşılaştı ve maç uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL ŞANSI

Maçın ikinci yarısında, 24. dakikada Kayserispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Cardoso kale sahası içinde topla buluştu fakat sert şutu az farkla auta çıktı. 56. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın savunma arkasına attığı pasla buluşan Jo, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahasından vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Ancak 59. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, Jo’nun pozisyonda faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90. dakikada Kayserispor, Cardoso’nun köşe vuruşu sonrası Jovanovic’in yumrukladığı topu Laszlo Benes ile uzak köşeye göndererek öne geçti. 90+5. dakikada Kocaelispor, beraberliği sağladı. Köşe vuruşuyla gelen top, Rivas’ın hava topu mücadelesi sonrasında önüne düşen Petkovic ile filelere gitti ve maç 1-1 sonuçlandı.

ADMİN ATIŞLARI VE KARTLAR

Karşılaşmada, Kocaelispor’dan Can Keleş, Karol Linetty ve Oğulcan Çağlayan sarı kart gördü. Kayserispor’dan ise Miguel Cardoso ve Gökhan Sazdağı kart gören diğer isimler oldu. Hakemler, Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salih Mazlum olarak görev yaptı.

Kocaelispor’un kadrosunda kaleci Jovanovic, Dijksteel, Appindangoye, Syrota, Cinan, Bingöl, Show, Nonge, Keleş, Mendes ve Petkovic yer aldı. Kayserispor’da ise Bilal Bayazit, Sazdağı, Burak, Denswil, Carole, Ackah, Civelek, Mendes, Benes ve Cardoso mücadele etti.