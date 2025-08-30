Kocaelispor Kayserispor Maçı Canlı Yayınlanacak

MÜCADELE HEYECANI YÜKSELİYOR

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek olan Kocaelispor ve Kayserispor karşılaşması, futbolseverler için büyük bir heyecan sunuyor. Maç öncesinde yayın ile ilgili detaylar da netlik kazandı. Taraftarlar, hangi platformdan maçı izleyebileceklerini ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Henüz maç başlamamış durumda, ancak mücadele başladığı andan itibaren anlık skor ve gelişmeler takip edilebilecek.

Kocaelispor ile Kayserispor’un karşılaşması, Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan Trendyol Süper Lig mücadelesi olacak. Kocaelispor ile Kayserispor maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusundan ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.