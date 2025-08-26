Kocaelispor, Kayserispor Maçına Hazır

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnan, son 3 haftada sergiledikleri iyi oyun ve mücadeleye rağmen puan elde edemediklerini ifade etti. Fenerbahçe maçında taraftarların gösterdiği desteğin ardından yaşanan üzüntünün daha da arttığını belirtti.

ÖNEMLİ OYUNCULAR VARDIR

İnan, Fenerbahçe karşısında gösterdikleri çabanın karşılığını almadıklarına dikkat çekti. Zorlu rakiplere karşı iyi mücadele ettiklerini ancak bu durumun yeterli olmadığını kaydetti. Kocaelispor’un da güçlü bir takım olduğunu dile getirerek, “Artık rakiplerimizden daha üstün olma ve maç kazanma zamanı geldi. Önemli oyuncularımız var. Eksiklerimiz de mevcut ama artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Hazırız, çalışıyoruz. Tek amacımız, Kayserispor maçını taraftarlarımızla kazanmak.” ifadelerini kullandı. Transferle ilgili açıklama yapmak istemediğini ve şu an bir beklentisinin olmadığına da vurgu yaptı.

YENİLGİ ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMEMELİ

Sol bek oyuncusu Massadio Haidara, takımın mücadele gücünün yüksek olduğunu belirterek bunun artık skora yansıması gerektiğini dile getirdi. Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Haidara, “Maç kazanmak ve yenilgiyi bir alışkanlık haline getirmemek gerekiyor.” dedi.

HEDEFİM 10-15 GOL

Tayfur Bingöl ise, Süper Lig’de mücadele eden yeni bir takım olarak her geçen hafta daha iyi duruma geldiklerini ifade etti. Fenerbahçe maçında takımda yer almanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Bingöl, şanssız bir mağlubiyet aldıklarını, bunu telafi etmek için daha çok çalışacaklarını belirtti. Kayserispor’dan galibiyet hedeflediklerini aktaran Bingöl, “Her zaman gol girişimim yoğun. Bu sene 10-15 gol civarı bir hedef koydum. Belki daha fazlası mümkün, hedef koymakta sınır yok. Umarım Kocaelispor’u en üst seviyeye taşırız.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.