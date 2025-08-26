Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, hafta sonu karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını basına ve taraftara açık antrenmanla devam ettirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolculardan Tayfur Bingöl, bu sezon 15 gol atmayı hedeflediğini ve Haidara da maç kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini ifade etti. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıkları, tek antrenmanla sürdürüldü. Tedavisi devam eden Ahmet Oğuz antrenmana katılmazken, Rivas ise geri döndü. Tayfur Bingöl, Kocaelispor’a transfer sürecini ve Fenerbahçe maçına takımla birlikte antrenman yapmadan çıkmasına dair bilgi verdi.

Tayfur Bingöl: Kocaelispor’u Tercih Etmemin Nedeni Taraftarıdır

Birçok takımın ilgisine rağmen Kocaelispor’u seçmesinin nedenlerini açıklayan Tayfur Bingöl, “Süreç güzel geçti, Beşiktaş bırakmak istemiyordu. Ancak bu süreçte kendi kariyerim için forma şansı bulabileceğim bir karar vermek zorundaydım. Kocaelispor’u seçtim ve bu seçimimden dolayı mutluyum. Kocaelispor’u tercih etmemin nedeni; Kocaelispor camiası ve taraftarıdır” dedi. “Taraftardan isteğim; sezon sonuna kadar maçlara gelsinler” diyen Bingöl, “Hedeflerimi her zaman yüksek tutmuşumdur. Hep yüksek seviyelerde oynamışımdır. Kocaelispor taraftarının desteği çok önemli” diye ekledi.

Galibiyet İçin Nefes Almadan Oynayacağız

Fenerbahçe maçına antrenman yapmadan çıkan Tayfur Bingöl, “Şanssız bir mağlubiyet aldık. Şimdi daha çok çalışarak telafi edeceğiz. Kocaelispor taraftarları hafta sonu nasıl tribünde nefes almadan bizi destekliyorsa, biz de sahada nefes almadan oynayıp Kayserispor’a karşı güzel bir galibiyet almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kocaelispor’da orta sahada görev alacağını belirten Bingöl, takım arkadaşı ve pozitif bir ortam olduğunu da ifade etti.

Bu Sezonda 10-15 Gol Atmayı Hedefliyorum

Fiziksel durumunu Beşiktaş kamplarındaki koşu verileriyle gösteren 32 yaşındaki oyuncu, “Kocaelispor’a gelene kadar bütün koşu verilerinde liderdim. Performansım gayet iyi. Kendime 10-15 gol hedefi koydum. Umarım bu sezon Kocaelispor’u en üst seviyeye taşırız” dedi.

Massadio Haidara: Puan Almak İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yaptık

Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren Massadio Haidara, “Hepimiz sonuçtan dolayı üzgünüz. İyi bir takımız ama puansız ilerliyoruz. Hafta sonu puanlar almak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Duran toplardan yediği goller üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Haidara, bu durumun tekrarlanmaması için çaba göstereceklerini belirtti.

Takım Arkadaşlarımın Desteği Bizi Motive Ediyor

Haidara, Fenerbahçe maçındaki taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Taraftarın bu şekilde destek vermesi bizi motive ediyor. Ancak maalesef onlara istediklerini veremedik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadesini kullandı.

Maç Kazanmak Gerekli

Defans hattındaki eksikliklere ve yeni transferlere de değinen Haidara, “Maç kazanmanın öneminin farkındayız. 45 gündür birlikte çalışıyoruz ve kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Puan alabilmek için mahir olmamız gerekiyor” sözleriyle durumu özetledi.