Haberler

Kocaelispor-Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek

KOCAELİSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kocaeli’deki bu önemli maçta Trabzon Bölgesi Hakemi Yasin Kol’un düdük çalacağı açıklandı.

MAÇIN YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre; Yasin Kol’un bu karşılaşmadaki yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum olarak belirlendi. Ayrıca maçın dördüncü hakemi olarak Yunus Dursun görevlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut eşliğinde devam ediyor.
Haberler

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.