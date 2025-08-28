Kocaelispor-Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek

KOCAELİSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kocaeli’deki bu önemli maçta Trabzon Bölgesi Hakemi Yasin Kol’un düdük çalacağı açıklandı.

MAÇIN YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre; Yasin Kol’un bu karşılaşmadaki yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum olarak belirlendi. Ayrıca maçın dördüncü hakemi olarak Yunus Dursun görevlendirildi.