Kocaelispor, Kayserispor’u Ağırlayacak

KOCAELİSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Kocaelispor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde karşılayacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Zorlu takımlarla karşılaşıyoruz, hiçbir maç kolay değil. Ancak biz de kolay bir rakip olmayacağız hiç kimseye, olmadığımızı da gösterdik. Tam tersi artık rakiplerimizden üstün olma zamanı ve maç kazanma zamanı geldi. İyi çalışıyoruz, önemli oyuncularımız var. Eksiklerimiz var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın da bir anlamı yok. Hazırız, iyi çalışıyoruz; tek amacımız, tek düşüncemiz Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak” dedi. Kocaelispor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Burunga Tesisleri’nde taraftara açık bir antrenmanla sürdürdü.

SELÇUK İNAN’DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Selçuk İnan, özellikle taraftarın Fenerbahçe maçındaki güçlü desteği için teşekkür ederek, “Umutsuz yaşanmaz, biz oraya maçı kazanmak için gittik, pozisyonları da bulduk. En nihayetinde belki vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Lig çok zor, bunu hep söylüyoruz. Zorlu takımlarla karşılaşıyoruz ama biz de kolay bir rakip olmayacağız” ifadelerini kullandı. İnan, taraftarların desteğini beklediklerini de belirtti.

TAKIM KADRO KISITLAMASINA DEĞERLENDİRME

Kocaelispor’un 150 milyon TL’lik ödeme taahhüdü ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüp kadrosunu 28’den 25’e düşürme kararına değinen İnan, “Bu saatten sonra bunu düşünmek istemiyorum. Önümüzde bir süreç var. Başkanımızla ve yöneticilerimizle istişare yapacağız, bu kısıtlamayı nasıl organize edeceğimizi paylaşırız. Ancak bu bir duymak istemediğim bir şeydi ama maalesef var” dedi. İnan, önceliklerinin Kayseri maçı olduğunu vurguladı.

MAÇTA GÖSTERİLEN PERFORMANS HAKKINDA

İnan, Fenerbahçe karşısında gösterilen performansı değerlendirirken, “Oynadığımız takım gerçekten güçlüydü. Yapılan mukayeselerin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nonge gibi genç oyuncularımız potansiyelini gösteriyor. Ligin başındayız ve başarı için zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

TAYFUR BİNGÖL’ÜN TRANSFERİ VE HEDEFLERİ

Beşiktaş’tan transfer edilen Tayfur Bingöl, transfer sürecinde Beşiktaş’ın kendisini bırakmak istemediğini, ancak Kocaelispor’u seçtiğini belirtti. Tayfur, “Kocaelispor camiası ve taraftarı için buradayım. Her zaman coşkulu taraftarlarla oynamayı sevdim” şeklinde konuştu.

HAİDARA’DAN UYARI

Haidara, Kocaelispor’un puansız olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ve hafta sonu puan almak için mücadele edeceklerini belirtti. “Puan almayı hak ettiğimiz maçlarda puan alamadık. Hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. Antrenman, Selçuk İnan yönetiminde düz koşuyla başlayarak, istasyon ve ısınma çalışmalarıyla devam etti.

Kocaelispor taraftar grubu ‘Hodri Meydan’, antrenman esnasında takıma destek oldu ve Selçuk İnan ile futbolcular tribüne çağrılarak, Kayserispor maçı öncesi birlik ve motivasyon mesajı verildi.