Kocaelispor, Kayserispor’u Ağırlıyor

MAÇIN İLK YARISI GOLSÜZ GEÇİYOR

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor’u evinde ağırlıyor. Maçın ilk yarısı şu ana kadar golsüz bir şekilde tamamlanmış durumda.

İLK DAKİKALARDA GÖRÜLEN FIRSATLAR

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kocaelispor’da sol kanattan elde edilen korneri kullanan Can, yaptığı ortada savunmadan Denswill topu kafayla uzaklaştırdı. 24. dakikada Kayserispor, sağ kanattan geliştirdiği atakta kale sahası içinde topla buluşan Cardoso ile kaleyi hedefledi. Ancak, sert şutu az farkla auta gitti. 35. dakikada Kocaelispor’un sol kanattan yaptığı atakta, uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Petkovic istediği vuruşu yapamadı ve araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakem triosunu Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay ve Salih Mazlum oluştuyor. Kocaelispor’un ilk 11’i: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Appindangoye, Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafumana (Show), Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 10) ve Bruno Petkovic.

Yedeklerde ise Gökhan Değirmenci, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Mustafa Efe Bilim, Yusuf Cihat Çelik, Bünyamin Dalkılıç ve Rivas bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü Selçuk İnan yapıyor.

Kayserispor’un ilk 11’i ise Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Abdulsamet Burak, Stefano Denswil, Lionel Carole, Yaw Ackah, Ramazan Civelek, Mendes, Benes, Miguel Cardoso ve Indrit Tuci’den oluşuyor. Yedekler arasında Onurcan Piri, Burak Kapacak, Carlos Mane, Yiğit Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Gidion Jung, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz ve Talha Sarıaslan bulunuyor. Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol.

Sarı kart alan isim ise Kocaelispor’dan Can Keleş oldu.