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Kocaelispor Keçiörengücü Maçı Hangi Kanalda?

KANAL VE YAYIN BİLGİLERİ

Kocaelispor ile Keçiörengücü arasındaki önemli mücadele için tüm detaylar merak ediliyor. Kocaelispor Keçiörengücü maçı hangi kanalda ve nerede yayınlanacak sorgulanıyor. 1. Lig’in dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan bu maç, birçok taraftar tarafından bekleniyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Kocaelispor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadele, saat 16:00’da başlayacak. Canlı yayın için Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanalları tercih edilebilir. Maç, Kocaeli Stadyumu’nda yapılanacak ve henüz başlamadı. Kocaelispor ve Keçiörengücü, bu karşılaşmada önemli bir rekabet sergileyecek.

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