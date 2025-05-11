Kocaelispor, Keçiörengücü’nü 4-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Yıldız Entegre

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kocaelispor’un kadrosu Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Mikdat Çil), Onur Öztonga, Appindangoye (Dk. 80 Mesut Can Tunalı), Muharrem Cinan (Dk. 80 Mustafa Ege Bilim), Vukovic, Samet Yalçın, Cihat Çelik (Dk. 56 Tarkan Serbest), Furkan Gedik (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Mendes ve Oğulcan Çağlayan’dan oluştu.

GOLLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 84 Emin Metehan Ataşsalar), Süleyman Luş, Ali Dere (Dk. 87 Mustafa Fikret Yıkılmaz), Traore (Dk. 68 Hamza Kılıç), Marcos Silva, Hasan Ayaroğlu, Oğuzcan Çalışkan, Alper Burak Duman ve Dembele (Dk. 46 Abdülkadir Çelik) oyuncularını sahaya sürdü.

Maçta goller, Dk. 28’de Mendes, Dk. 30, 36 (penaltıdan) ve 45+2’de Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor) tarafından kaydedildi. Ayrıca Dk. 43’te Oğuzhan Ayaydın, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü için bir gol attı.

SARID KART DURUMU

Sarı kartlar ise Dk. 22’de Uğur Kaan Yıldız (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü) ve Dk. 45+3’te Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor) tarafından gösterildi.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında lider konumdaki Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 mağlup ederek sezonu güçlü bir şekilde tamamladı.