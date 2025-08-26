Kocaelispor Kombine Bilet Almaya Davet Etti

KOMBİNE BİLET SATIŞI DUYURUSU

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, taraftarlarına kombine bilet alması için çağrıda bulundu. Kulüp, 13 bin 140 sezonluk kombine satışı gerçekleştirdi ve yeni yılda bilet fiyatlarının artışından etkilenmemeleri için taraftarları 31 Ağustos’a kadar kombine bilet almaya davet ediyor. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak.

KOMBİNE SATIŞI İÇİN ZAMAN KISITLI

Kocaelispor’un sezonluk kombine alan taraftar sayısı 13 bini geçti. 31 Ağustos’a kadar kombine satışlarının devam edeceği bilgisini veren kulüp, taraftarlara son gün hatırlatmasında bulundu. Kulübün yaptığı açıklamada, “2025-2026 sezonunda geçerli olacak sezonluk kombinelerin satışı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü itibariyle sona erecektir. An itibariyle sezonluk kombine satışımız 13 bin 140 sayısına ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.

FİYAT ARTIŞINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN DAVET

Kocaelispor, “2026 yılında maçlık bilet fiyatlarında artış yapılması öngörülmektedir. Bu sebeple artıştan etkilenmek istemeyen tüm taraftarımızı maçlık bilet fiyatlarına göre daha uygun olan ve yaklaşık yüzde 40 oranında avantaj sağlayan kombinelerimizi almaya davet ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.