Kocaelispor, Kombine Satışlarını Duyurdu

Kocaelispor, taraftarlarına yönelik kombine bilet satış sürecinin başladığını bildirdi. Taraftarlar, 31 Ağustos’a kadar kombine biletlerini hem çevrim içi platformlardan hem de KS Store’dan satın alabilecek. Öğrenci ve aileler için ise yalnızca fiziki bilet satışı noktalarında yüzde 41 indirim fırsatları sunuluyor.

KOMBİNE SATIŞLARININ BAŞLADIĞI DUYURULDU

Kocaelispor, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada, “2 Haziran Pazartesi günü itibariyle kombine satışlarında dördüncü ve son aşamaya geçilmiş olup, 31 Ağustos 2025 23.59’a kadar sezonluk kombine satışları tüm taraftarlarımız için başlatılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Sezonluk kombine biletleri hem KS Store’da hem de www.passo.com.tr ile akıllı telefonlardaki Passolig uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kombine almak isteyen taraftarların, satın alma işlemi öncesinde Kocaelispor logolu Passolig kartlarının E-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerektiği hatırlatıldı.

ÖĞRENCİ VE AİLELER İÇİN İNDİRİMLER SUNULUYOR

Açıklamada, öğrenci ve aileler için stadyumun tüm tribünlerinde yüzde 41 indirimli kombine satışlarının başladığına dikkat çekildi. Ancak, bu indirimden yararlanabilmek için aile ve öğrenci indirimli kombineleri almak isteyenlerin bilet satış sorumlusuna belgelerini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Öğrencilik belgesi sunan taraftarlar, indirimden yararlanabilecekken, aile ferdi indirimleri için kimlik belgeleri gerekecek. Aile kombineleri, baba, anne ve en fazla 5 çocuk; baba ve en fazla 5 çocuk; anne ve en fazla 5 çocuk; baba ve anne ayrı olarak; en az 2, en fazla 7 kardeş ile 5 farklı seçenekle sunulacak. Kombine satışlarının yalnızca Kocaelispor logolu Passolig kart sahiplerine gerçekleştirileceği tekrar vurgulandı.