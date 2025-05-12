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Kocaelispor Kupasını Aldı, Taraftar Kutladı

KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI

1’İncİ Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı’nda şampiyonluk kupasını tuttı. Yeşil-siyahlı takım, kupayı aldıktan sonra, statta çeşitli sanatçıların katılımıyla kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

KONSERLERLE KUTLAMA YAPILDI

1’inci Lig’de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, statta düzenlenen etkinlikte şampiyonluk kupasını aldı. Kupa törenden sonra Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane statta kurulan sahnede konser verdi. Binlerce taraftar, kupa sevincini bu konserlerle coşkuyla kutladı.

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