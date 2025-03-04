Kocaelispor Liderliği İstanbulspor’la Paylaştı

MAÇIN SON DAKİKALARI HEYECAN DOLU

Trendyol 1. Lig’de lider konumda yer alan Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı. Yıldızentegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, son anlar büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi takımın bulduğu gol, 5 dakikalık VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Maç, 27. haftasında 1-1 eşitlikle sona erdi.

KOCALİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Bu sonuçla, Kocaelispor 56 puanla liderliğini sürdürdü. 7. sırada yer alan İstanbulspor ise puanını 40’a çıkararak önemli bir gelişme kaydetti. Maçın 44. dakikasında, Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan’ın penaltısıyla 1-0 öne geçti. Fakat İstanbulspor, 90+1. dakikada Şeref Özcan’ın attığı golle durumu eşitledi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Kocaelispor, 90+7’de Aaron Appindangoye ile bir gol daha buldu ama bu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. VAR incelemesi, 94.10’da başladı ve 99.01’de sonlandı, belirlenen ofsayt kararıyla gol geri alındı. Bu durum, Kocaelisporlu taraftarların tepkisini çekti. Yeşil siyahlılar, sosyal medya üzerinden pozisyonun ofsayt olmadığına dair savunmalar yaptı.