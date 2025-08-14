Haberler

Kocaelispor, Linetty İle Sözleşme İmzaladı

KOCAELİSPOR, YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, son olarak Seria A’da Torino forması giyen Linetty ile ön protokolün yapıldığını duyurmuştu. Kente gelen Linetty, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Körfez Burunga Tesisleri’nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

HOŞ GELDİN LINETTY

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi.

İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture tankerindeki makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerinde.
Rize’de Kiracıyla Mal Sahibi Kavga Etti

Rize'de kiracı ile mal sahibi arasında yaşanan para anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

