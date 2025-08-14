Kocaelispor, Linetty İle Sözleşme İmzaladı

KOCAELİSPOR, YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, son olarak Seria A’da Torino forması giyen Linetty ile ön protokolün yapıldığını duyurmuştu. Kente gelen Linetty, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Körfez Burunga Tesisleri’nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

HOŞ GELDİN LINETTY

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi.