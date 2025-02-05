Kocaelispor, Maça İtiraz Etmeyi Planlıyor

KARŞILAŞMANIN SONUCU İTİRAZ EDİLEBİLİR

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki 2. hafta mücadelesinde Net Global Sivasspor’a 2-0 yenilen Kocaelispor’un, rakip takımın “idari tedbirli” futbolcusunu oynattığı gerekçesiyle maç sonucuna itiraz edebileceği öğrenildi. Kocaelispor’un Basın Sözcüsü Kadir Genç, bu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Genç, Murat Paluli’nin idari tedbirde olmasına rağmen karşılaşmada yer aldığını belirtti ve itiraz sürecinin başlatılması için kendilerine 7 günlük bir süre verildiğini ifade etti. Genç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, futbolcu Murat Paluli’nin durumu ile ilgili olarak büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini belirtti. Genç, “Murat Paluli, idari tedbirli bir oyuncu olarak bu maçta görev aldı. Bu durum, müsabakanın geçerliliği açısından büyük bir sorun oluşturuyor” ifadesini kullandı. 7 günlük süre zarfında itiraz işlemlerini başlatacaklarını vurgulayan Genç, kulüp olarak haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.