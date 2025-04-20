Kocaelispor, Maçı İzmit’te İzledi

Kocaelispor’un Süper Lig Kutlaması

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor’un Esenler Erokspor ile yapmış olduğu karşılaşma, İzmit ilçesindeki meydanda dev bir ekrandan izleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı’na yerleştirilen ekrandan maçı takip eden taraftarlar, yeşil-siyahlı takıma alkışlar ve tezahüratlarla destek veriyor.

Kocaelispor’un Mücadelesi

Süper Lig’e çıkmayı başaran Kocaeli temsilcisi, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu için de mücadele ediyor. Kocaelispor’un oyuncuları ve teknik ekibin, Esenler Erokspor maçının sonunda kente dönerek taraftarlarla birlikte Süper Lig kutlaması gerçekleştirmesi bekleniyor. Maç sırasında coşku ve heyecan, taraftarlar arasında oldukça yoğundu. Ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetle tamamlanan maçında önemli pozisyonlarda büyük bir heyecan yaşandı ve taraftar, yeşil-siyahlı takımın şehre dönüşünü meydanda sabırsızlıkla bekliyor.