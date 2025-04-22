Kocaelispor, Oğulcan ve Ryan’ı uzattı

SÜPER LİG HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaelispor, Süper Lig’e çıkmayı garantileyerek önemli bir başarı elde etti. 1’inci Lig’in 35’inci haftasında matematiksel olarak Süper Lig biletini kapan yeşil-siyahlı ekipte, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı.

SÖZLEŞMELER UZATILDI

Kocaelispor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

2024-2025 1’inci Lig sezonunda Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor’da 33 maça çıkarak 17 gol ve 5 asist yaparken, Ryan Mendes ise 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkıda bulundu. Oğulcan Çağlayan’ın ardından ligde skora en çok katkı sağlayan oyuncu Ryan Mendes oldu.