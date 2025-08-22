Haberler

Kocaelispor, Oleksandr Syrota’yı kiraladı

Kocaelispor’un Yeni Transferi

Kocaelispor, Ukrayna’nın Dinamo Kiev kulübünde forma giyen 25 yaşındaki stoper Oleksandr Syrota’yı 1 yıl süreyle kiraladığını duyurdu. Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, bu transferi resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Syrota Tesislerde Sözleşme İmzaladı

Oleksandr Syrota, Kocaeli’ye geldiğinde Körfez Burunga Tesisleri’nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile birlikte kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya paylaşımında “Büyük camiamıza hoş geldin Syrota” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Futbolcu Oleksandr Syrota’nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” denildi.

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

