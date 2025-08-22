Kocaelispor, Oleksandr Syrota’yı kiraladı

KIRALIK TRANSFER AÇIKLAMASI

Kocaelispor, Rus kulübü Dinamo Kiev’den stoper Oleksandr Syrota’yı kiraladığını duyurdu. Yeşil-siyahlı ekip, Tayfur Bingöl’ün ardından kadrosuna yeni bir transfer daha ekledi.

OYUNCUYA HOSGELDİN DENEYİMİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Oleksandr Syrota’nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.