Kocaelispor, Oleksandr Syrota’yı kiraladı

KIRALIK TRANSFER AÇIKLAMASI

Kocaelispor, Rus kulübü Dinamo Kiev’den stoper Oleksandr Syrota’yı kiraladığını duyurdu. Yeşil-siyahlı ekip, Tayfur Bingöl’ün ardından kadrosuna yeni bir transfer daha ekledi.

OYUNCUYA HOSGELDİN DENEYİMİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Oleksandr Syrota’nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

