Kocaelispor, Onyekuru’yu İstiyor

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR DAYANIKLI PERFORMANSINI YENİDEN SERGİLEYEBİLİR

Süper Lig’de geçmişte Galatasaray ve Adana Demirspor forması giymiş olan Henry Onyekuru, yeni bir dönüş yapmak üzere geri planda bekliyor. Şu an Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’da görev alan Onyekuru için Kocaelispor’un transfer hamlesi yaptığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig’e yükselmeyi başaran Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Onyekuru’yu transfer etmeyi hedefliyor.

EYÜPSPOR DA İLGİ GÖSTERİYOR

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için Kocaelispor dışında başka bir talip olduğu da bildiriliyor. Eyüpspor’un da Onyekuru ile ilgilendiği ifade ediliyor. Transfer sürecinde Kocaelispor’un avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Onyekuru’nun Al Fayha ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceği ve boşa çıkma durumu olduğu dikkate alındığında, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Şu anki piyasa değeri 4 milyon euro olarak kaydedilen Onyekuru, Türkiye’ye dönüş yapma isteğiyle gündemde yer alıyor.