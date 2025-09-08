Haberler

Kocaelispor, Parma’dan Botond Balogh’u Kiraladı

KOCAELİSPOR’DAN ÖNEMLİ TRANSFER

Kocaelispor, İtalya’nın Parma takımında forma giyen 23 yaşındaki Macar savunmacı Botond Balogh’u kiralık olarak bünyesine kattı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, “Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.”

Kocaelispor, ekibini güçlendirmek adına yaptığı bu transferle savunma hattını sağlamlaştırmayı planlıyor. Taraftarlar, genç oyuncunun performansını merakla bekliyor. Kocaelispor’un bu transferle hedeflerine bir adım daha yaklaştığı ifade ediliyor.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

