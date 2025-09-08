Kocaelispor, Parma’dan Botond Balogh’u Kiraladı

KOCAELİSPOR’DAN ÖNEMLİ TRANSFER

Kocaelispor, İtalya’nın Parma takımında forma giyen 23 yaşındaki Macar savunmacı Botond Balogh’u kiralık olarak bünyesine kattı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, “Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.”

GELİŞMELERİN ARDINDA

Kocaelispor, ekibini güçlendirmek adına yaptığı bu transferle savunma hattını sağlamlaştırmayı planlıyor. Taraftarlar, genç oyuncunun performansını merakla bekliyor. Kocaelispor’un bu transferle hedeflerine bir adım daha yaklaştığı ifade ediliyor.