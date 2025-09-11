Haberler

Kocaelispor, Ryan Mendes ile yollarını ayırdı

KOCAELİSPOR, TRANSFER SÜRECİNDE SON ANI KARARI ALDI

Kocaelispor, Ryan Mendes ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını duyurdu. Trendyol Süper Lig’deki transfer dönemi sona ermeden bir gün önce kulüp, bir oyuncusuyla daha ilişkisini sonlandırdı. Yeşil-siyahlı ekip, bu hafta Aaron Appindangoye ve Yusuf Cihat Çelik’in ardından, 35 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Ryan Mendes ile de anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

RYAN MENDES’İN TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaelispor Kulübü, yaptığı açıklamada Ryan Mendes’in nihai transferinin Iğdır FK ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, “Futbolcumuz Ryan Mendes’in nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Formamız için verdiği emeklerden dolayı Ryan Mendes’e teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” ifadesi yer aldı. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 12 gol atan Mendes, yeni sezonda ise 4 maçta forma giydi.

