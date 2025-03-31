Kocaelispor Sahasında Sakaryaspor’u 3-1 Yendi

KOCELİSPOR SAHADA GALİP GELİYOR

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında lider Kocaelispor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-1 ile geçiyor. Maçta ilk gol, 12. dakikada Burak Altıparmak’ın uzun pasıyla geldi. Bu pası iyi değerlendiren Burak Çoban, kaleci Gökhan ile yüz yüze kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımını öne geçiriyor. (0-1)

KAZANAN TARAF GOLLERLE BELİRLENİYOR

16. dakikada sağ kanattan yapılan Rivas’ın ortasında, ceza sahası sağ çaprazdan Ahmet’in sert şutu kaleci Szumski tarafından kurtarılıyor. 22. dakikada ise Mendes, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı şutta kaleci Szumski yine başarılı olamıyor. Dönüşte topu önünde bulan Markao, meşin yuvarlağı filelere yolluyor. (1-1) 36. dakikada Ahmet’in sağdan yaptığı uzun taç atışında Samet, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturuyor. (2-1)

38. dakikada Rivas’ın sağ çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Szumski’nin müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gidiyor. 71. dakikada Samet’in pasında Oğulcan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu kaleci Szumski’nin sağından filelerle buluşturuyor. (3-1) 90+4. dakikada Barış, savunma arkasına sarkarak kaleci Szumski ile karşı karşıya kalıyor fakat topu auta gönderiyor.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç. Kocaelispor’un kadrosunda Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 83), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Rivas (Tarkan Serbest dk. 88), Vukovic (Mesut Can Tunalı dk. 83), Pedrinho, Ryan Mendes (Barış Alıcı dk. 83), Markao (Oğulcan Çağlayan dk. 64) yer alıyor. Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir.

Sakaryaspor’un kadrosunda Jakub Szumski, Serkan Yavuz (Muhammed Himmet Ertürk dk. 70), Nicolas Nkoulou, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Atanas Vasilev Kabov dk. 79), Burak Altıparmak, Mamadou, Aabid Rayane (Batuhan Çakır dk. 79), Simon, Kakuta (Ognjen Ozegovic dk. 15), Burak Çoban bulunuyor. Yedekler: İsmail Çipe, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir. Teknik Direktör: İlker Püren.

Goller: Markao (dk. 22), Samet Yalçın (dk. 36), Oğulcan Çağlayan (dk. 71) (Kocaelispor); Burak Çoban (dk. 12) (Sakaryaspor). Sarı kartlar: Pedrinho, Barış Alıcı (Kocaelispor); Mamadou, Burak Çoban (Sakaryaspor).