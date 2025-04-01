Kocaelispor, Sakaryaspor’u 3-1 Yendi

DERBIDE KAZANAN KOCAELİSPOR OLDU

1. Lig’in 31. haftasında oynanan derbi maçında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Kocaelispor, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sakaryaspor, maçın başlama düdüğünden 12. dakikada Burak Çoban’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Kocaelispor, bu gole 10 dakika sonra Markao’nun golüyle yanıt vererek eşitliği sağladı. İlk yarının sonlarına doğru, 36. dakikada Samet Yalçın’ın attığı golle Kocaelispor, yarıyı 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan’ın 71. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaptı ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı.

KOCAELİSPOR LİGDE ZİRVEDE

Bu galibiyetle Kocaelispor, beş maçlık beraberlik serisine son vererek ligdeki puanını 62’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan Sakaryaspor, 39 puanda kalarak orta sıralarda yer alıyor. Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacakken, Sakaryaspor ise evinde Adanaspor’u ağırlayacak.

TARAFTAR DESTEĞİ İLE GALİBİYET GELDİ

Lider Kocaelispor’u bu sezon boyunca destekleyen taraftarları, derbi maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Stadyumu dolduran 33 bin futbolsever, takıma destek olmak için tribünde yer aldı. Kocaelisporlular, “Amatörden Süper Lig’e” ve “O kupa buraya gelecek” yazılı dev pankartlar açarak tezahüratlarla galibiyete katkı sağladı.