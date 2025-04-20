Kocaelispor, Şampiyonluğu Taraftara Armağan Etti

KOCAELİSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU

Trendyol Süper Lig’e sezon bitimine 3 hafta kala çıkmayı garantileyen Kocaelispor, 1. Lig’in şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve forvet Oğulcan Çağlayan, bu önemli başarıyı taraftarlara armağan etti. Gökhan Değirmenci, “Başardığımız için çok mutluyum. Taraftara armağan olsun,” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Kocaelispor, Süper Lig’e çıkmanın sevincini kent merkezinde taraftarlarıyla birlikte kutladı.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ’NİN DUYGULARI

Kocaeli halkıyla mutluluğunu paylaşan Gökhan Değirmenci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “16 yıl sonra tekrar Süper Lig’e çıkmak. Herhangi bir camia 16 yıl sonra Süper Lig’e çıkabilir ama bu camia için bu çok farklı. Amatörden gelip Süper Lig’e çıktık. Ben bu şehri tebrik etmek istiyorum. Bu şampiyonlukta bu kentin emeği var,” dedi. Deneyimli kaleci, “Takımı bir üst lige çıkaracağız ama Süper Lig’e de çıkaracağız demiştim. Başardığımız için takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Tüm taraftara şampiyonluk armağan olsun,” ifadelerini kullandı.

OĞULCAN CAĞLAYAN’IN TEŞEKKÜRÜ

Forvet Oğulcan Çağlayan, 35 maçta 17 gol atarak gol krallığı yarışında Wesley ile mücadele ederek takımın başarısında büyük rol oynadı. Oğulcan, yaşadığı duyguları şu sözlerle paylaştı: “Çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de inanılmaz bir kutlama yaşadık. Süper Lig’den amatöre düşerken değil ama amatörden Süper Lig’e çıkarken kimlerin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü taraftara ederim. Her zaman armanın peşinde oldular. Bu sevinci hak ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kocaelispor hak ettiği yerde olur. Geçmişte Türkiye kupaları alıp, Avrupa kupalarında tarihi başarılar yakalamış. İnşallah daha da üzerine koyarak yolumuza devam ederiz.”