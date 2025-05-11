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Kocaelispor Şampiyonluk Kupasını Aldı

SÜPER LİG’E YÜKSELİŞİN KUTLAMASI

Kocaelispor, 2024-2025 sezonunu 1’inci Lig’de zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısını gösterdi. Şampiyonluk kupası, Kocaeli Stadı’nda düzenlenen törenle havaya kaldırıldı. Yeşil-siyahlı takım, bu büyük başarıyı elde ettikten sonra, statta çeşitli sanatçıların katılımıyla kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

KUPA TÖRENİ VE KONSERLER

Şampiyonluk kupası töreninin hemen ardından Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane gibi sanatçılar, statta kurulan sahnede performans sergiledi. Binlerce taraftar, bu özel anı konserlerle coşkuyla kutladı ve şampiyonluk sevincini paylaştı.

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