Kocaelispor Şampiyonluk Kutlaması Gerçekleşti

KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’i 72 puanla lider bitirerek 35. haftada şampiyonluk ilan etti ve Süper Lig’e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kupa töreninde Körfez ekibi, ünlü sanatçıların konserleriyle şampiyonluğu kutladı. Taraftarların büyük sevinciyle kutlamalar başladı.

ÜNLÜ SANATÇILAR TARAFTARLA BULUŞTU

Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi sonrasında düzenlenen kutlamalar, ünlü isimlerin sahne almasıyla zenginleşti. İzmit Yıldız Entegre Stadyumu’nda gerçekleşen kupa töreninin ardından, sanatçılar mini konserler vererek taraftara unutulmaz anlar yaşattı. Demet Akalın, ilk sahneye çıkan isim olarak Gölcüklü olmasının verdiği heyecanla sevilen şarkılarını yeşil-siyah renklere sahip taraftarlar için seslendirdi. Akalın’ın enerjik performansında Kocaelispor’un golcüsü Oğulcan Çağlayan da dans ederek ona eşlik etti.

SURPRİZ GÖSTERİLERLE DOPDOLU GECE

Kocaelispor taraftarının heyecanla beklediği isimler arasında yer alan Bayhan, sahneye çıktığında görsel şovlar ve havai fişeklerle coşkuyu artırdı. İlk şarkısını taraftarla birlikte seslendiren Bayhan, aynı şarkıyı iki kez tekrar yaparak enerjiyi yükseltti. Ardından sahneyi ünlü grup Manga’nın solisti Ferman Akgül aldı. Ferman Akgül, Kocaelispor’a uyarladığı “Bir Kadın Çizeceksin” adlı şarkısıyla taraftarları coşturdu ve şampiyonluk mutluluğuna ortak oldu.