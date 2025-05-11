Kocaelispor Şampiyonluk Töreni Gerçekleştirdi

Kocaelispor’un Şampiyonluk Kutlaması

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in şampiyonu olarak son maçında sahaya, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ve teknik ekibinin alkışları arasında çıktı. Matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, ligin 38. haftasındaki karşılaşmada konuk takım Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı.

Tünelden Çıkış ve Karşılamalar

‘ Tiryakinim’ şarkısı eşliğinde tünelden çıkan Kocaelisporlu futbolcular ve teknik ekip, konuk takımın futbolcularının oluşturduğu alkışlayan koridordan geçerek sahaya geçti. Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan şampiyon takım, son maçına büyük bir coşkuyla çıkmış oldu.