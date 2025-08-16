Kocaelispor, Samsunspor’a 0-1 mağlup oldu

MAÇ SONUCUNU BELİRLEYEN ANLAR

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında, 60. dakikada Ntcham, ceza sahası içinde kaleye yönelik sert bir şut çekti ancak kaleci Jovanovic bu topu kurtardı. Ardından, 82. dakikada, Samsunspor sol kanattan Soner Gönül ile bir köşe vuruşu kullandı. Van Drongelen’in kafayla kaleye gönderdiği top önce direğe, ardından kaleci Jovanovic’in kafasına çarparak ağlarla buluştu. Bu gol, maçta Samsunspor’un 1-0 öne geçmesini sağladı.

SON ANLARDA HEYECAN

Maçın 86. dakikasında Kocaelispor, kaleyi karşıdan gören bir noktadan Petkovic ile serbest vuruş kullandı. Kaleci Okan, son anda topa uzanarak müdahale etti. Ancak meşin yuvarlak, Agyei’nin önüne düştü. Agyei’nin tamamlamaya çalıştığı açıdan kaleci Okan, yine müdahale ederek bu pozisyonda da gol izni vermedi.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Kocaeli statında gerçekleşti. Maçın hakemleri Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal’dı. Kocaelispor’un kadrosunda Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz ve Bruno Petkovic gibi oyuncular yer alırken, Samsunspor’da ise Okan Kocuk, Zeki Yavru ve Emre Kılınç öne çıkan isimler arasında yer aldı. Maçta, Kocaelispor’dan Samet Yalçın 44. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ayrıca, Kocaelispor’dan Manuel Show ile Joseph Nonge Boende, Samsunspor’dan Celil Yüksel ve Makoumbou sarı kart gördü.