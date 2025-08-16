Kocaelispor, Samsunspor ile Beraberlikte

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK YARININ DAKİKALARI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Samsunpor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İlk yarıda yaşanan önemli anlar 15. dakikada ev sahibi Kocaelispor’un oluşturduğu tehlikeli bir atakla başladı. Sağ kanattan Ahmet’in yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Samet, kafayla topu ağlara göndermeyi hedefledi ancak top direkten döndü.

PENALTI İTİRAZLARI VE VAR KONTROLÜ

34. dakikada Kocaelispor’un ceza sahasında, Thomasson’un topa elle müdahalesi gerekçesiyle penaltı itirazları gündeme geldi. Bu durum üzerine VAR kontrolü yapılmasına karar verildi. 36. dakikada Kocaelispor, sol kanattan Haidara ile köşe vuruşu kullandı. Top savunmadan sekti ve kaleci Okan tarafından çıkartıldı, ardından Zeki’nin elle oynadığı iddiasıyla penaltı itirazları tekrar yükseldi.

38. dakikada VAR’dan Zorbay Küçük’e potansiyel penaltı incelemesi önerildi. 41. dakikada, VAR’ın tavsiyesi sonrası Zorbay Küçük yaklaşık 2.5 dakika pozisyonu inceledikten sonra penaltıya hükmetmedi. 43. dakikada Samet’in Holse Justesen’e yaptığı faul nedeniyle VAR’dan potansiyel kırmızı kart izleme tavsiyesi geldi. 44. dakikada Zorbay Küçük, VAR monitörüne tekrar bakmasının ardından Kocaelisporlu Samet Yalçın’a kırmızı kart göstermeye karar verdi.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmayı yöneten hakemler Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal olarak belirlendi. Kocaelispor’un kadrosunda Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Jamal Dijksteel, Appindangoye, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Show, Joseph Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes ve Bruno Petkovic yer alıyor. Yedek oyuncuları ise Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Ebenezer Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı ve Can Keleş oluşturuyor. Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan.

Samsunspor’un kadrosunda Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Jules Oliver Ntcham, Nany Dimata, Johan Holse Justesen, Emre Kılınç ve Marius Moundilmadji bulunuyor. Yedekler arasında ise Efe Yiğit Üstün, Efe Berat Töruz, Josafat Wooding Mendes, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Soner Gönül, Antonie Makoumbou, Yunus Emre Çift ve Bedirhan Çetin var. Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis.

Kırmızı kart: Samet Yalçın (dk. 44) (Kocaelispor)

Sarı kart: Celil Yüksel (Samsunspor)