Kocaelispor, Samsunspor İle Maç Yapacak

KARŞILAŞMA BİLGİLERİ

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında karşılaşacağı Samsunspor ile 22 yıl sonra Süper Lig maçında yeniden buluşacak. Amatörden 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıkan Kocaelispor, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği müsabaka, yarın saat 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek. İlk hafta Trabzonspor deplasmanından puansız dönen Yeşil-Siyahlılar, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Samsunspor karşısında taraftarları önünde üç puan hedefleyecek.

GEÇMİŞ RENDEVOULER

Süper Lig’e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor, güçlü rakibi ile toplamda 54. randevusuna çıkıyor. İki takım, tarihlerinde birçok unutulmaz maça imza attı. Son olarak 2022 yılında 1. Lig maçında karşılaşan bu iki Anadolu takımı, son Süper Lig mücadelesini ise 15 Şubat 2003 tarihinde oynadı. O karşılaşmayı, Ertuğrul Sağlam’ın golü sayesinde ev sahibi Samsunspor 1-0 kazanmayı başardı. Toplamda 28 kez Süper Lig’de mücadele eden iki takım, 22 yıl aradan sonra tekrar birbirlerine meydan okuyacak.

TARİHİ RANDEVU VE İSTATİSTİKLER

Kocaelispor ile Samsunspor, 1966-67 sezonunda 2. Lig’de ilk kez rakip olduktan sonra ilk Süper Lig maçlarını 1982-83 sezonunda, 28 Kasım 1982’de oynadı. Süper Lig’de oynadıkları maçlarda; Kocaelispor 6, Samsunspor ise 15 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım, 1. Lig’de 8 kez karşı karşıya geldiğinde; Kocaelispor 2, Samsunspor 5 galibiyet kazanırken, 1 maçta kazanan olmadı. 2. Lig’de ise ezeli rakiplerden Kocaelispor 2, Samsunspor 3 galip gelirken 3 maçta eşitlikle tamamlandı.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Kocaelispor ve Samsunspor, Türkiye Kupası’nda 9 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Kocaelispor 3 galibiyet alırken, Samsunspor 4 kez galip geldi. İki karşılaşma da berabere sona erdi. Toplamda iki takım, tarihlerinde 53 kez karşı karşıya geldi; Kocaelispor 13, Samsunspor ise 27 galibiyet elde etti. 13 mücadele ise berabere tamamlandı. Ayrıca, iki takım 2 kez hazırlık maçında karşılaştı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Kocaelispor ve Samsunspor arasındaki en gollü maç 1997 yılında 5-2’lik sonuçla Samsunspor’un lehine tamamlandı. İki takım arasında 8 maçta ise gol sesi çıkmadı. En farklı skor ise 1999’da 5-1 olarak Karadeniz ekibinin lehine yazıldı. Bunun yanı sıra, 7 karşılaşma da 4-0’lık skorla sonuçlandı.