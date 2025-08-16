Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 33 Celil Yüksel (Samsunspor)

İLK YARIDA DENGELİ OYUN

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kocaelispor ile Samsunspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Maç boyunca iki takım da rakip kaleye etkili ortalar yapmaya çalıştı.

ETKİLİ POZİSYONLAR VE KIRMIZI KART

15. dakikada Kocaelispor’dan Ahmet Oğuz, sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarptı ve savunma topu kornere gönderdi. 21. dakikada ise Samsunspor’dan Zeki Yavru, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic, direk dibinden kurtardı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışında, Mouandilmadji’nin şutunu Jovanovic kornere çeldi. İlk yarının sonlarına doğru, 42. dakikada VAR odasından gelen uyarı sonucu, hakem Zorbay Küçük, Holse’ye müdahalesi nedeniyle Kocaelispor’dan Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İlk yarı sonucunda skor 0-0 olarak belirlendi.